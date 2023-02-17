Зеленский оценил тактику российской спецоперации

Украинский лидер исключил возможность отказа от каких-либо территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале наступления войск России в зоне спецоперации на Украине с нескольких направлений, сообщает BBC News.

«Масштабное российское наступление» уже началось», — заявил Владимир Зеленский в интервью BBC News.

При этом глава украинского государства не привел никаких подробностей. Однако заявил, что ВСУ будут продолжать сопротивление до тех пор, пока не смогут начать контрнаступление. Он также исключил возможность отказа от каких-либо территорий Украины в рамках возможного мирного соглашения с Россией.

«Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы ослабили бы нас как государство», — подчеркнул лидер Украины.

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Киев все еще ждет обещанное западное оружия, которые неизвестно когда прибудет на Украину.

«Поставки боевых танков, обещанные в прошлом месяце рядом западных стран, включая Германию, США и Великобританию, все еще считаются неделями до прибытия на поле боя», — пишет издание.

В декабре прошлого года Зеленский заявил, что мир на территории может возникнуть после того, как Украине предоставят современные танки, артиллерию, снаряды, а также более реактивную артиллерию и дальнобойные ракеты. Мирные варианты Зеленский исключает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине прогнозируют свержение Зеленского после потери Артемовска.