Осужденный за убийство Ефремов продолжит отбывать наказание в тюрьме?

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 2 149

Осужденный за убийство Ефремов продолжит отбывать наказание в тюрьме

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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Тема:
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Суд оценил ходатайство Михаила Ефремова о смягчении вердикта, от которого впоследствии тот отказался.

Российский актер Михаил Ефремов продолжит отбывать срок в исправительном учреждении Белгородской области за убийство в ДТП. Соответствующее решение в пятницу, 17 февраля, принял Алексеевский суд столицы. Там рассматривалось ходатайство артиста о смягчении наказания, от чего он, правда, впоследствии отказался и отозвал заявление.

Адвокат актера Юрий Падалко во время заседания объяснил решение подопечного преждевременным решением. При этом бывший правозащитник Ефремова, к примеру, полагал, что в колонии могли быть против таких планов артиста, строились и другие догадки. После судебного заседания Падалко в свою очередь подчеркнул, что не будет вдаваться в подробности. При этом заявил, что все озвученные в СМИ версии не соответствуют действительности.

«Как я уже ранее говорил, его решение обдуманное. Подзащитный ранее пригласил меня на консультацию и решил отозвать свое заявление. Причину называть не буду, но сразу поясню: в СМИ предположения основаны на догадках. Это не связано с отрицательной характеристикой Михаила в исправительном учреждении», — сказал адвокат в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru

Он добавил, что Михаил Ефремов примерный заключенный, который живет и трудится в колонии на общих правах. Никаких VIP-камер артисту не предоставляется — спит он тоже в одной спальне со всеми, а досуг посвящает творчеству. Плоды его режиссерской деятельности за три года заключения уже не раз были отмечены почетными наградами.

Единственное, что периодически не дает покоя актеру, — здоровье. Возраст дает о себе знать, да и пережить за последнее время пришлось не мало — это не могло не отразиться на состоянии знаменитости.

Михаил Ефремов был осужден в 2020 году за убийство в ДТП на Садовом кольце. Суд приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы, тюремный срок артист отбывает в исправительном учреждении Белгородской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что почему актер Михаил Ефремов отказался от смягчения наказания по делу о ДТП.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

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