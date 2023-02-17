Опубликованы первые фотографии модели памятника Юре Шатунову

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 62

В сети появились фото модели будущего памятника певцу Юре Шатунову в Оренбурге

Опубликованы первые фотографии модели памятника Юре Шатунову

Фото: Яровицын Роман / ТАСС

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Тема:
Умер Юра Шатунов

Образцом дизайна стало фото, где исполнитель стоит в обнимку с другим музыкантом.

Появились первые фотографии модели будущего памятника певцу Юрию Шатунову. Снимки опубликовало издание KP.RU.

Сейчас модель выполнена из специального пластилина, а сам монумент сделают бронзовым, итоговая высота которого составит 192 сантиметра. Уже известно, что его установят в Оренбурге на пересечении Химической и Регенераторной улиц. Возможно, памятник появится уже в текущем году, у скульптора весьма оптимистичные прогнозы на этот счет. С моделью ознакомились коллеги Шатунова и остались довольны.

Образцом дизайна стало фото, где Юрий стоит в обнимку с музыкантом Сергеем Кузнецовым. В городском музее скульптуры можно будет посетить выставку, где представят модель. Она продолжит работу до 16 апреля.

Юрия Шатунова не стало в июне прошлого года на 49-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Ранее 5-tv.ru писал о том, что напугало Юру Шатунова незадолго до смерти.

Тема:
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