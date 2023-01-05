Что напугало Юру Шатунова незадолго до смерти и почему его не успели спасти

Неужели знаменитый певец предчувствовал свою скорую кончину, или же всему виной неосторожные желания артиста?

Участник первого состава «Ласкового мая» Сергей Серков, рассказал, что за три дня до смерти Юрий Шатунов признался ему в жуткой усталости. По словам музыканта, его близкий друг очень хотел покоя и отдыха. Об этом Серков рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Я ему написал: „Как дела?“. А он: „Я все на гастролях, уже третий месяц почти“. Я говорю: „Ну ты колбасишь!“ Единственное, он сказал, что устал уже, что хочет отдохнуть», — поделился исполнитель воспоминаниями о последнем разговоре с покойным.

Серков не придал серьезного значения жалобам артиста, ведь ничего не предвещало беды. Приятели сменили тему разговора и начали обсуждать творческие успехи. Певец рассказал, что написал новый трек, а Шатунов порадовался за друга и похвалил его.

Сергей Серков познакомился с юной звездой «Ласкового мая» еще в детском доме. Они вместе попали в коллектив благодаря его основателю — Сергею Кузнецову. Несмотря на то, что Серков перестал быть частью группы в 1989 году, молодые люди сумели сохранить дружбу и поддерживали общение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о таинственной череде смертей солистов и создателя «Ласкового мая».