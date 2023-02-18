Военный объект поврежден в Хмельницком на западе Украины
В большинстве областей Незалежной в настоящее время действует воздушная тревога.
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
В западной Украине прозвучало два взрыва. Повреждения получил стратегически важный военный объект. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Гамалий.
«Есть попадание в военный объект», — указал он в своем Telegram-канале, не приведя пока других подробностей.
До этого сообщения Гамалий написал, что в Хмельницком прозвучало два взрыва. По его данным, громкие хлопки проследовали один за одним с периодичностью в одну минуту. Власти призвали граждан оставаться в укрытиях.
В свою очередь, украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области и серии взрывов в Днепропетровской. В большинстве областей Украины в настоящее время действует воздушная тревога.
Также были прилеты в районе Краматорска. Уточнялось, что в части, которая во власти Киева и в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Россия начали наносить удары по критическим объектам Украины с десятого октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на взрыв Крымского моста и террористические действия киевского режима.
Представитель правительства России Дмитрий Песков отмечал, что все пораженные цели имеют отношение к военному наращиванию сил Украины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в киевской и днепропетровской областях произошли взрывы. Также в Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетных ударов.
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