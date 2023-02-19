Самые жесткие кадры приходят из Одессы. Людей хватают прямо на улицах, бьют, а затем быстро отправляют на фронт.

Секрет жесткой мобилизации на Украине оказался довольно простым, но неожиданным. Среди зверствующих военкомов опознали очень много блатных: детей высокопоставленных чиновников, криминальных авторитетов. Военкомов ведь на фронт не посылают — вот они и записались.

Золотая молодежь, сменившая брендовую одежду на люксовую униформу, и просто парни с понятиями — чтобы не послали самих, рьяно выполняют план по призыву. По крайней мере в Одессе, откуда приходят самые жесткие кадры, дела обстоят именно так.

Что-то в этом есть от теории Дарвина и немного от Ницше — про сверхлюдей и унтерменш, а также про «выживает сильнейший». Почему не спешат патриоты Украины на фронт? Потому что с большой долей вероятности их пошлют именно в Артемовск, где ежедневно, пополнения в 300-500 человек сгорают в мясорубке боев.

Там они и остаются — ждать, когда их заберут. Но их не забирают, потому что для киевской власти «пропавший без вести» солдат лучше, чем официально погибший солдат. Погибшего солдата надо хоронить, объяснять родственникам, как так получилось. А пропал — и пропал. Выживает сильнейший, нация самоочищается.