«Правда — за нами!»: Владимир Путин торжественно закончил послание Федеральному собранию
Глава государства напомнил, что подвиги наших бойцов находят отклик в сердцах огромного количества людей.
Фото, видео: Новодережкин Антон / ТАСС; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин завершил свое послание Федеральному собранию словами о единстве нашего народа. В частности, он напомнил, что все мы сейчас проходим сложный путь и преодолеваем все трудности вместе.
«Иначе и быть не могло, ведь мы воспитаны на примере наших великих предков и обязаны быть достойными их заветов, которые передаются из поколения в поколение. Мы идем только вперед благодаря преданности родине воле и нашему единству эта сплоченность проявилась буквально с первых дней специальной военной операции», — заявил глава государства.
Он добавил, что сейчас на передовой сражаются воины из всех регионов нашей многонациональной родины, а их подвиг находят мощный отклик во всей России.
Люди поддерживают российских бойцов, не хотят и не могут оставаться в стороне, считает Путин. Миллионы людей отправляют на передовую медикаменты, теплые вещи, и это помогает военным, а, например, письма детей — согревают их в сложную минуту.
Президент РФ также упомянул и пожертвования, которые выделяются сейчас для беженцев. Оказалось, что только Народный фронт собрал более пяти миллиардов рублей.
«Такое единение для помощи нашим воинам, мирным жителям в зоне боевых действий, беженцам дорогого стоит. Спасибо вам за эту искреннюю поддержку сплоченность, взаимовыручку. Их невозможно переоценить. Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы одна страна, один большой и сплоченный народ. Мы уверены в себе, уверены в своих силах, правда за нами. Спасибо», — заключил глава России.
В России прошло послание Путина Федеральному собранию. Были затронуты такие темы, как спецоперация в Донбассе, экономика, институт семьи и многие другие.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин заявил о том, как россияне не жалеют тех, кто лишился яхт за рубежом.
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