Кристина Асмус вновь улетела в Египет со своим таинственным возлюбленным
Экс-супруга Харламова Кристина Асмус снова отправилась в Египет со своим бойфрендом
Фото: Геодакян Артем / ТАСС
Актрисе давно приписывают роман с коллегой по театру Ермоловой — Романом Евдокимовым. Сами знаменитости личную жизнь предпочитают не обсуждать публично.
Актриса Кристина Асмус снова отправилась в путешествие по стране пирамид и сфинксов с таинственным бойфрендом. Поклонники звезды уже не сомневаются, что возлюбленный артистки — ее коллега по театру Ермоловой — Роман Евдокимов, однако звезды по-прежнему не раскрывают секретов о личной жизни.
Новогодние праздники Асмус провела в Дубае, потом улетела в Египет. По слухам, везде ее сопровождал кавалер. Как рассказала артистка в соцсетях, второй отпуск оказался слишком коротким, и она не успела спланировать новый маршрут, поэтому снова села в самолет — до Луксора.
В личном блоге она опубликовала серию снимков на фоне достопримечательностей города, которые, по ее словам, сделал любимый мужчина. Красоты Луксора поразили Асмус. Она призналась, что впечатления оказались сильнее, чем после экскурсий к пирамидам и прогулок вдоль нила в Каире.
«Мою реакцию на Карнакский храм можно увидеть на втором фото. Я ходила между колоннами и не могла в это поверить. Грандиозный музей под открытым небом! А еще мы наблюдали настоящие раскопки. В общем, если собираетесь в Египет и выбираете между Гизой и Луксором… Однозначно Луксор!» — написала актриса.
Бывшый муж Асмус тоже строит личную жизнь. Его новой избранницей стала актриса Катерина Ковальчук. Этой паре уже приписывали расставание, но социальные сети выдают — периодически звезд все же видят вместе.
Ранее, как писал 5-tv.ru, мама юмориста нежно поздравила Ковальчук с днем рождения.
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