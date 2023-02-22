Политолог Михайлов предупредил о возможных провокациях Запада в России

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 43

Германия уже попросила своих граждан воздержаться от поездок в Россию. Эксперты ожидают политических контрмер на решение РФ заморозить свое участие в ДСНВ.

Политолог Михайлов предупредил о возможных провокациях Запада в России

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Читайте нас в: Дзен Новости

Длинные праздничные выходные могут стать благоприятным периодом для провокаций со стороны Запада. Не исключены и антироссийские выпады в политической плоскости. Такими предположениями поделился руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов с сайтом URA.RU.

«Я надеюсь, что никаких массированных атак, возможных попыток нанести какой-то удар по территориям не будет. Но мы неоднократно сталкивались с прилетами по всей линии западной границы Российской Федерации, от регионов Черноземья, Кубани, Ростова, Крыма», — прокомментировал эксперт.

По его словам, субъекты РФ были атакованы неоднократно, что не исключает возможность новых угроз. Михайлов подчеркнул, что Запад с политической точки зрения сможет оправдать любое деяние киевского режима.

Политолог считает, что западные лидеры могут подготовить провокации, чтобы ответить на решение президента РФ Владимира Путина приостановить свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

«Я думаю, что вся эта история перейдет в политическую плоскость, то есть будет обмен негативными заявлениями, обмен „любезностями“. Я надеюсь, что никакой военной провокации не будет, потому что сейчас нервы настолько у обеих сторон доведены до предела, что даже американцы при всей своей хамоватости во внешней политике догадаются не заходить за флажки», — сказал в завершение беседы Михайлов.

В материале отмечается, что МИД Германии обратился к гражданам и порекомендовал им не совершать визиты в Россию в период с 20 по 26 февраля. В ведомстве отметили, что отказаться стоит от поездок в Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар.

Ранее 5-tv.ru подготовил целый список закусок к столу на 23 февраля для тех, кто решил провести праздники дома.

-14° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
Гороскоп подарков: чем удивить мужчину на 23 февраля по знаку зодиака

Последние новости

16:28
«Порыв единения»: митинг-концерт в «Лужниках» собрал более 80 тысяч человек
16:24
Путин: «Весь наш народ является сегодня защитником Отечества»
16:18
«Отче наш»: Путин напомнил о главной молитве, говоря о Родине
16:05
Совет Федерации одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ
16:02
В «плену» у Китая: ЕС столкнулся с новой угрозой на фоне отказа от газа из РФ
15:52
«Хочу быть как он»: кого певица Жасмин считает настоящим героем

Сейчас читают

Приход к вере и семья с известной актрисой: как живет набожный актер Любимов
Вес вернется, здоровье — нет: диетолог раскрыла правду об уколах для похудения
Бероев заявил, что Хаматова подставила всю систему благотворительности в России
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023