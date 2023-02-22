«Отче наш»: Путин напомнил о главной молитве, говоря о Родине
Именно эти строки, как подчеркнул президент, близки сердцу каждого человека.
Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
С напоминания о главной молитве и слов, с которых она начинается начал свое выступление на митинг-концерт в «Лужниках» президент России Владимир Путин. Зал встретил главу государства под крики «Спасибо!».
«Дорогие друзья, добрый день, мы встречаемся с вами в преддверии дня защитника отечества, в этом словосочетании в этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы так сказал мистическое и святое недаромодна из самых известных молитв начианется со слов Отче наш, Отче, отец, и в этом есть что-то чень близкое каждому человеку», — отметил Путин.
Он добавил, что именно когда мы говорим «Родина-мать», то речь идет не только о семье, а о чем-то огромном, мощном, но при этом бесконечно близком каждому из нас. Путин подчеркнул, что Родина и семья для русского человека «в нашем сердце».
«Есть люди, вот они здесь стоят рядом со мной слева справа, есть люди, которые. Принимают для себя решение защищать самое святое и самое дорогое, что у нас есть — семью и Родину», — под бурные аплодисменты зала добавил российский лидер.
В «Лужниках» в канун празднования Дня защитника Отечества проходит митинг-концерт в поддержку участников спецоперации по защите Донбасса. В зале собрались около 80 тысяч зрителей. На сцену, кроме звезд российской эстрады выходили боевые офицеры, а также родители, погибших участников СВО.
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