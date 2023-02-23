Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Одессе
Взрывы на территории Украины якобы прогремели после объявления воздушной тревоги.
Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova
Украинские издания сообщают, что в Киеве прогремели взрывы. Кроме того, по данным СМИ, инциденты были зафиксированы в Одессе.
В местных соцсетях появились публикации, якобы последствий взрывов в Одессе. Пользователи постят снимки поднявшегося дыма. Других подробностей на данный момент нет.
Власти страны и представители регионов официальных комментариев о взрывах не давали. В Минобороны России также не сообщали об ударах по объектам критической инфраструктуры в областях Незалежной.
Примечательно, что ранее на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сигналы прозвучали в нескольких регионах, но недолго.
Воздушная тревога звучала на Украине и во время визита президента США Джо Бйдена в Киев. Военный эксперт Юрий Кнутов сообщил 5-tv.ru, что советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан накануне путешествия Байдена обращался в Москву с просьбой не тревожить центральную и западную части Украины. А это значит, что воздушная тревога в тот день звучала только для «красивой картинки».
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