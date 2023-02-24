Олег Газманов: «Сколько бы песен ни написал, одна жизнь нашего воина стоит дороже»

Народный артист окончил в свое время инженерное морское училище.

Всем известно, что народный артист РФ Олег Газманов активно поддерживает свою страну и защищающих Донбасс солдат. Певец проявляет патриотизм не только в делах, но и в творчестве, однако себя не относит к личности, совершившей патриотический подвиг. О том, кого можно назвать настоящим героем, артист поразмышлял в беседе с 5-tv.ru.

«Настоящий герой — это человек, который совершил подвиг во имя Отечества. Не важно, отдал он жизнь или выжил. Он сделал что-то такое, что с точки зрения здравого смысла невозможно сделать, превзошел человеческие качества, был на грани. Сделал так, что Родина должна его отметить как героя… Я думаю, что сколько бы я песен ни написал, одна человеческая жизнь нашего воина стоит дороже», — сказал он 5-tv.ru на концерте в Центральном академическом театре Российской армии.

Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества. Помимо Газманова на сцену вышли и другие артисты, в том числе Александр Розенбаум, Ирина Аллегрова, Григорий Лепс. Зрителями праздничного концерта стали военнослужащие, члены их семей, участники спецоперации, ветераны и участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Известно, что Газманов родился в семье фронтовиков — его родители прошли Великую Отечественную войну. Артист не планировал становиться музыкантом и поступил в инженерное морское училище, но у судьбы были на него другие планы.

Ранее, писал 5-tv.ru, Олег Газманов рассказал о жизни своих непубличных детей Филиппа и Марианны.