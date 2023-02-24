РУСАДА требует обжаловать решение о виновности Валиевой в допинговом скандале
РУСАДА, ISU и WADA подали в суд апелляции на решение ДАК РУСАДА о признании фигуристки Валиевой невиновной в употреблении допинга
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
WADA хотят дисквалифицировать спортсменку на четыре года и аннулировать все результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА. Они просят признать фигуристку Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщило издание РИА Новости.
Согласно информации, CAS зарегистрировал апелляцию на вердикт по делу Валиевой со стороны РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).
«РУСАДА добивается от CAS отменить оспариваемое решение и признать спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил», — говорится в тексте релиза.
Арбитражный суд зарегистрировал апелляции ISU и WADA на решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу фигуристки Камилы Валиевой.
Прежде дисциплинарный комитет РУСАДА установил, что несмотря на то, что спортсменка нарушила антидопинговые правила, в этом нет ее вины или халатности. Фигуристка не попала под санкции, за исключением аннулирования результатов на чемпионате России, на котором она в конце декабря завоевала золотую медаль.
WADA тщательно изучило полную мотивировочную часть решения и досье по делу фигуристки Камилы Валиевовой и сделало вывод, что заявление, что у спортсменки «отсутствовала вина или халатность» — неверно по условиям Всемирного антидопингового кодекса.
Камила Валиева победила в турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Китае. После чего появилась информация о том, что допинг-проба россиянки от 25 декабря 2021 года — положительная. Дело российской фигуристки расследовало РУСАДА, но из-за того, что вердикт долго не выносили, WADA передало его в суд.
Агентство WADA настроено агрессивно. Они отмечают, что в рамках апелляции будут добиваться аннулирования всех результатов Валиевой с 25 декабря 2021 года и дисквалификации спортсменки на четыре года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актриса Алла Михеева восхитилась техникой фигуристки Камилы Валиевой.
- 13 янв
- Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку Камилу Валиеву
- 18 нояб
- «Не будем забывать»: мог ли повлиять скандал с Валиевой на здоровье Горшкова
- 22 февр
- Ширвиндт заявил, что Валиевой очень повезло с допинг-скандалом на Играх в Пекине
- 17 февр
- Фигуристка Валиева заняла четвертое место на Играх в Пекине
- 14 февр
- Фигуристка Камила Валиева о допинг-скандале на Играх: «Уже не хватает эмоций»
- 14 февр
- В ISU с уважением отнеслись к решению CAS по делу Валиевой
- 12 февр
- Спортивный арбитраж рассмотрит дело Камилы Валиевой 13 февраля
- 9 февр
- В Кремле отреагировали на допинг-скандал с фигуристами на Играх в Пекине
- 20 окт
- Российский волейболист Мусэрский дисквалифицирован за допинг
- 23 сент
- В РУСАДА раскрыли детали системы борьбы с допингом в России
Читайте также
79%
-0.15 79.57
-0.19
Нашли ошибку?