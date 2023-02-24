РУСАДА требует обжаловать решение о виновности Валиевой в допинговом скандале

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Полина Долгова
Полина Долгова 47

РУСАДА, ISU и WADA подали в суд апелляции на решение ДАК РУСАДА о признании фигуристки Валиевой невиновной в употреблении допинга

РУСАДА требует обжаловать решение о виновности Валиевой в допинговом скандале

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Допинговый скандал

WADA хотят дисквалифицировать спортсменку на четыре года и аннулировать все результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА. Они просят признать фигуристку Камилу Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Согласно информации, CAS зарегистрировал апелляцию на вердикт по делу Валиевой со стороны РУСАДА, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«РУСАДА добивается от CAS отменить оспариваемое решение и признать спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил», — говорится в тексте релиза.

Арбитражный суд зарегистрировал апелляции ISU и WADA на решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Прежде дисциплинарный комитет РУСАДА установил, что несмотря на то, что спортсменка нарушила антидопинговые правила, в этом нет ее вины или халатности. Фигуристка не попала под санкции, за исключением аннулирования результатов на чемпионате России, на котором она в конце декабря завоевала золотую медаль.

WADA тщательно изучило полную мотивировочную часть решения и досье по делу фигуристки Камилы Валиевовой и сделало вывод, что заявление, что у спортсменки «отсутствовала вина или халатность» — неверно по условиям Всемирного антидопингового кодекса.

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Камила Валиева победила в турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Китае. После чего появилась информация о том, что допинг-проба россиянки от 25 декабря 2021 года — положительная. Дело российской фигуристки расследовало РУСАДА, но из-за того, что вердикт долго не выносили, WADA передало его в суд.

Агентство WADA настроено агрессивно. Они отмечают, что в рамках апелляции будут добиваться аннулирования всех результатов Валиевой с 25 декабря 2021 года и дисквалификации спортсменки на четыре года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актриса Алла Михеева восхитилась техникой фигуристки Камилы Валиевой.

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