Украинские боевики атаковали Васильевку в Запорожской области

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова Эксклюзив 125

Ранним утром в городе зафиксировали сразу шесть прилетов.

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы Украины нанесли удары по городу Васильевка в Запорожской области. Об этом сообщили представители администрации населенного пункта в беседе с корреспондентом «Известий». 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры момента.

Прилеты со стороны террористов зафиксировали в промежутке между 6:00 и 7:00.

«На данный момент известно о шести прилетах. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», — рассказали в администрации города.

Прежде украинские боевики также обстреливали Васильевку. Отмечалось, что ВСУ вели огонь по мирным жителям, так как ни военной техники, ни личного состава армии России рядом не находилось.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. СВО стала важным событием не только для России, но и всего мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ атаковали жилой дом, завод и газопровод в ЛНР. В результате очередной атаки населенного пункта в Луганской народной республике чудом удалось избежать жертв.

Тема:
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