Саудовская Аравия готова выделить Украине 410 миллионов долларов, но зачем?

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 81

Саудовская Аравия готова выделить Украине 410 миллионов долларов

Саудовская Аравия готова выделить Украине 410 миллионов долларов, но зачем?

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Визит главы саудовской дипломатии в Незалежную стал первым с 1993 года, когда между странами были установлены дипломатические отношения.

Саудовская Аравия намерена предоставить Киеву 410 миллионов долларов. Планы на финансовую помощь анонсировал глава МИД государства Фейсал бен Фархан Аль Сауд по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщил телеканал Al Ekhbariya.

Дипломат уточнил, что выделенные средства будут направлены на гуманитарные нужды. Министр из Саудовской Аравии добавил, что Эр-Рияд находится в поисках возможных путей мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Королевство хочет, чтобы российско-украинский кризис был решен мирным путем. Со всеми сторонами продолжаем искать возможности урегулирования кризиса», — прокомментировал он.

Ранее президент Украины подтвердил, что встретился с Фейсалом бен Фарханом. Глава саудовского МИД посетил Незалежную впервые с 1993 года. 30 лет назад между странами были установлены дипломатические отношения.

Ранее 5-tv.ru писал. что глава Минобороны Украины Алексей Резников попросил истребители у Деда Мороза.

Тема:
Украинский кризис
26 февр
Глава ЦРУ раскрыл подробности встречи с главой СВР Нарышкиным
25 февр
Во Франции нашли неожиданных «врагов» западных танков на Украине
25 февр
«Может попиариться»: почему Байден «забил» на катастрофу в Огайо
24 февр
Нужны отговорки: насколько правдивы заявления Столтенберга об истощении НАТО
24 февр
МИД Китая опубликовал план по урегулированию конфликта на Украине
23 февр
Эффект бумеранга: как Запад «выстрелил себе в ногу» с помощью Украины
23 февр
Политика ФРГ в отношении украинского конфликта расходится с мнением общества
23 февр
Генсек НАТО заявил об истощении запасов стран альянса для поставок Украине
23 февр
Лукашенко предостерег от последствий игнорирования позиции Китая по Украине
23 февр
ВС РФ поразили подразделение ВСУ под Угледаром
Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
Мир просыпается, движение ускоряется: китайский гороскоп на неделю с 27 ф...

Последние новости

21:16
Мир просыпается, движение ускоряется: китайский гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта
21:05
Брэда Питта застали за ужином с недавно разведенной Инес де Рамон
20:53
«У всех»: Литвинова попросила прощения после возвращения в Россию
20:44
Саудовская Аравия готова выделить Украине 410 миллионов долларов, но зачем?
20:38
«Меня с мужчиной сравнивают»: стендап-комик Вика Складчикова призналась в жутких комплексах
20:29
Ни стыда, ни совести: в чем интерес Джо Байдена поддерживать конфликт на Украине

Сейчас читают

«Дружить» невозможно: постпред РФ в Вене объяснил неизбежность приостановки ДСНВ
Пластический хирург объяснил странный шрам на лице Пугачевой: что она сделала?
Путин назвал самое главное условие для победы России
Врачи сообщили об улучшении показателей Романа Костомарова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023