«Они умерли не на родине»: названы потери польских наемников на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: польские наемники потеряли 2500 человек на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Американский аналитики рассказал о больших потерях среди польских «солдат удачи».
Части польских наемников, воюющих против России в составе подразделений украинских боевиков, понесли ощутимые потери во время российской специальной военной операции на Украине, сообщил бывший советник главы Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show.
«Около 2500 из них погибли и лежат на кладбищах в Польше. Они умерли не на родине, а на Украине», — заявил Макгрегор.
Как сказал эксперт, в настоящее время на стороне украинских неонацистов воюет по меньшей мере 20 тысяч поляков.
Ранее 5-tv.ru писал, зачем ВСУ отрезают головы и руки у иностранных наемников.
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