Пехота продвигается вперед при поддержке артиллерии.

Российские артиллерийские расчеты четко выполняют свою задачу, заставляя украинских националистов отступать. Под контролем разведки бойцы занимают оставленные позиции противника. Эксклюзивные кадры с передовой в районе Белогоровки на Кременном направлении показал военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Эксклюзивные кадры. Бойцы четвертой бригады второго армейского корпуса занимают важный рубеж на подступах к Белогоровке. Заходят под контролем разведки, очень осторожно, по четыре-пять человек, группы держат дистанцию. Один из бойцов машет своему товарищу, мол, здесь чисто, можно идти. И так метром за метром.

«Пехота конечно, продвигается, занимаем территории, которые они поставляли, отступили, занимаем территории. Потихоньку уверенно продвигаемся», — рассказал боец с позывным «Бек».

Пехота идет дальше. В некоторых окопах тела украинских боевиков. Впрочем, занимаемый укрепрайон до конца еще не зачищен. В опорном пункте замечено движение противника. Над траншеей зависает наш беспилотник и сбрасывает вниз осколочную гранату. После взрыва оставшиеся в живых украинские националисты выходят на поверхность и бросаются в рассыпную, прячутся под деревьями.

Штурмовые группы начинают зачищать местность вокруг. Боевикам ничего не остается — только бежать. Разведка оперативно выявляет цели и средства противника. Не дает врагу закрепиться и создать новый плацдарм Любая попытка окопаться заканчивается для противника подавлением или уничтожением. Иначе на отброшенных территориях боевики смогут выстроить свою оборону и подготовить ударный кулак.

«Запускаем дроны, делаем разведку, анализ, выявляем противника, даем корректировку и спустя 8-10 секунд начинает работать артиллерия по их позициям. И это не прекращается. Буквально постоянно их долбим, постоянно не даем им даже передохнуть», — сказал военнослужащий с позывным «Юрыч».

Так российская артиллерия разбирает на мелкие части укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Враг серьезно окопался на этом направлении поэтому удары по украинским позициям наши пушки наносят регулярно. Наступление в районе Белогоровки продолжается.

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