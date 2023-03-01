Заканчиваются бойцы и вооружение: Украина находится в патовой ситуации?

Киевский режим пытается выставить тяжелую ситуацию в положительных красках. Как обстоят дела на самом деле?

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют успехов на фронте, а сама Украина находится из-за этого в патовой ситуации. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его словам, у украинцев заканчивается оружие и военнослужащие.

«Сегодня военный конфликт на Украине носит гибридный характер, поэтому информационная война не менее важна, чем боестолкновения на полях сражений. В случае с Украиной сегодня ситуация абсолютно патовая. Никаких видимых успехов на фронтах не происходит. Критическая ситуация с поставками вооружения, боеприпасов. У украинцев, у Владимира Зеленского заканчиваются бойцы и желающих идти за него воевать», — сказал Михаил Шеремет в беседе с URA.RU.

Также Шеремет рассказал изданию, что власти Украины пытаются выставить ситуацию в положительных красках. Например, за каждого пойманного и мобилизованного военнослужащего военкоматам платят стимулирующие выплаты.

«В такой критической, сложной и непростой ситуации они вынуждены бравадой и заявлениями выдавать желаемое за действительное, чтобы поднять боевой дух своего воинства и западных спонсоров своего режима», — объяснил собеседник.

Ранее 5-tv.ru сообшал, что киевский режим стал отправлять на фронт детей.