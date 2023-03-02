Боевики ВСУ понесли небоевые потери из-за некачественных снарядов

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 7

Офицер ЛНР в отставке Марочко заявил о небоевых потерях ВСУ из-за использования дефектных снарядов

Боевики ВСУ понесли небоевые потери из-за некачественных снарядов

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Боеприпасы предназначены для орудий советской эпохи.

Украинская артиллерия получила некачественные боеприпасы, что привело к небоевым потерям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко. Как отметил эксперт, боевики Незалежной получили снаряды для советских пушек калибра 120, 122 и 152 миллиметра.

«Данные боеприпасы 2022 и 2023 годов выпуска производятся в зарубежных странах и имеют иностранную маркировку. Также обнаружены следы брака и дефекты», — сказано в Telegram-канале Марочко.

Он добавил, что несоответствие многих снарядов заставляет ВСУ перебирать их вручную, а это влияет на скорострельность и эффективность.

Помимо всего прочего, уже есть случай, когда снаряд разорвался прямо в орудийном стволе, что привело к небоевым потерям среди украинских неонацистов.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи. После этого страны «коллективного Запада» начали накачивать Украину оружием и боприпасами. Судя по поступающей информации с передовой, зачастую — некачественными.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео работы системы «Солнцепек» по боевикам ВСУ.

Тема:
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