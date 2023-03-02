Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за попытку отправить данные разведке ВСУ
Информация касалась военных объектов на территории России.
Фото, видео: ЦОС ФСБ; 5-tv.ru
ФСБ задержала мужчину из Комсомольска-на-Амуре, потому что он пытался передать информацию украинской разведке. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, это были данные о российских военных объектах.
К слову, в конце прошлого года суд приговорил жителя Хабаровска к 12,5 года колонии за государственную измену в пользу киевского режима. Известно, что у мужчины была информация о транспортной инфраструктуре. Эти засекреченные данные он собирался продать украинским спецслужбам. Если бы сведения оказались у националистов Украины, то это могло бы нарушить безопасность России и дать боевикам ВСУ ресурсы для проведения терактов.
Также в декабре прошлого года сотрудники ФСБ заподозрили жителя Абакана республики Хакасия в госизмене. Как сообщал 5-tv.ru, тот собирался выехать на Украину и вступить в ВСУ. До этого россиянин занимался вандализмом рядом с административными зданиями местного правительства. Правоохранительные органы привлекли его к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм»).
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