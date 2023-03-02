В Кремле назвали нападение диверсантов в Брянской области атакой террористов

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 856

В настоящий момент сотрудники ФСБ и военные принимают все необходимые меры по нейтрализации злоумышленников.

В Кремле назвали нападение диверсантов в Брянской области атакой террористов

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

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Тема:
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Нападение украинских диверсантов на людей в Брянской области в Кремле назвали атакой террористов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для решения ситуации принимаются все необходимые меры.

«Речь идет об атаке террористов. Принимаются меры для их уничтожения», — подчеркнул официальный представитель Кремля в ходе брифинга.

Кроме того, Песков отметил, что Владимир Путин постоянно заслушивает доклады по линии силовых ведомств о ситуации в регионе. По официальной информации, сейчас в Брянской области работают сотрудники ФСБ и военные. Задача — нейтрализовать противника.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские террористы попытались прорваться в школы Брянской области, но им это не удалось.

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