В Кремле назвали нападение диверсантов в Брянской области атакой террористов

Нападение украинских диверсантов на людей в Брянской области в Кремле назвали атакой террористов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для решения ситуации принимаются все необходимые меры.

«Речь идет об атаке террористов. Принимаются меры для их уничтожения», — подчеркнул официальный представитель Кремля в ходе брифинга.

Кроме того, Песков отметил, что Владимир Путин постоянно заслушивает доклады по линии силовых ведомств о ситуации в регионе. По официальной информации, сейчас в Брянской области работают сотрудники ФСБ и военные. Задача — нейтрализовать противника.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские террористы попытались прорваться в школы Брянской области, но им это не удалось.