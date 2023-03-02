Российские войска сбили украинские Су-24 и Су-25 в ДНР и Херсонской области

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 23

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины и территорий Донбасса продолжается.

Российские войска сбили украинские Су-24 и Су-25 в ДНР и Херсонской области

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Тема:
Спецоперация

Российская авиация сбила украинский военный самолет Су-24 в районе Михайловки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также в районе Кураховки сбили вертолет Ми-8 Украины.

Кроме того, в Херсонской области противовоздушной обороной уничтожен самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Су-25. Также военные РФ сбили снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении Минобороны России.

Спецоперация в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. Ее цель — защита мирных граждан от геноцида со стороны киевской власти, который продолжался в течение восьми лет. Националисты используют обычных людей в качестве живого щита и запрещенные методы ведения боевых действий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в каких областях Украины объявили воздушную тревогу.

Тема:
Спецоперация
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