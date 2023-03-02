Лавров указал на отсутствие серьезных предложений по диалогу с Киевом
«Коллективный Запад» постоянно призывает РФ приступить к переговорам. Между тем, истинному агрессору — Украине — об этом никто не говорит.
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Российская сторона никогда не отказывалась от участия в переговорах по украинскому конфликту. Запад призывает к дипломатическому диалогу Москву, но при этом не делает никаких серьезных предложений с марта 2022 года. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе брифинга по итогам Совета глав МИД стран G20.
«Серьезных предложений мы с марта прошлого года не видели, есть только военная риторика», — заявил главный российский дипломат.
По его словам, «коллективный Запад» призывает к диалогу только Россию, Украине же таких просьб не поступало. Лавров подчеркнул, что все умалчивают о запрете лидера Незалежной Владимира Зеленского вести какие-либо переговоры с правительством России.
«Когда нас призывают к переговорам, я не помню, чтобы хоть кто-то из западных коллег и из ряда других государств призывал к переговорам Украину», — сказал дипломат.
По словам Сергея Лаврова, в конце марта прошлого года украинская сторона была согласна на дипломатию и даже составила собственный план, однако Киеву «ударили по рукам» западные союзники. Глава МИД РФ уверен, что Незалежную «настраивают на продолжение конфликта».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров извинился перед Индией за «балаган» западных стран на встрече G20.
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