Стало известно о возможном конфликте Зеленского с командующим операцией в Донбассе

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 15

Автор 19fortyfive Бакби: Зеленский поругался с командующим операцией в Донбассе Москалевым

Стало известно о возможном конфликте Зеленского с командующим операцией в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

Почему военное руководство Украины не объявляет о перестановках в своих социальных сетях?

Оказалось, что увольнение украинского генерала Эдуарда Москалева с должности командующего операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе может быть связано с его разногласиями с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание 19fortyfive со ссылкой на обозревателя Джека Бакби.

По мнению журналиста, сейчас киевский режим вовсю ищет новых военачальников для того, чтобы в будущем устроить контрнаступление украинских войск. Именно поэтому есть вариант, что Зеленский решил совершить несколько кадровых перестановок.

Но Бакби задается одним вопросом: почему военное руководство Украины не объявляет об этом в своих социальных сетях?

«Нельзя исключать возможность серьезных разногласий между президентом и Москалевым», — написал обозреватель.

До этого стало известно о том, что Зеленский отстранил от занимаемой должности командующего «операцией объединенных сил» (силовой операцией Киева в Донбассе) Эдуарда Москалева. Москалев был назначен на эту должность 15 марта 2022 года. До него этот пост занимал Александр Павлюк.

Соответствующий указ был обнародован 27 февраля на сайте офиса украинского президента.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Зеленский уволил командующего силовой операцией Киева в Донбассе.

Тема:
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