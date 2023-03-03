В Брянской области появились плакаты в честь мальчика Феди, спасшего детей от террористов
Юного подростка хотят представить к награде.
Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС
Маленькому Феде из Брянской области, который был ранен при нападении украинских боевиков, провели многочасовую операцию. Теперь его жизни ничего не угрожает. Ребенок в стабильном состоянии. И уже решается вопрос о его переводе в обычную палату.
С семьей, которая проживает примерно в 250 километрах от областного центра, он пока пообщается по видеосвязи, но в выходные встретится лично.
В Брянской области появились плакаты в честь мальчика Феди.
Во время нападения украинских диверсантов на машину, в которой ехал Федор, мальчик не растерялся и помог двум другим детям выбраться и спрятаться в лесу. Теперь его хотят представить к награде, и уже даже появились плакаты в его честь!
В то же время следователи продолжают выяснять обстоятельства ЧП. На место выехала бригада центрального аппарата Следственного Комитета.
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