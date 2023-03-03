В районе Авдеевки уничтожен мобильный узел связи ВСУ

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 94

Минобороны РФ продолжает сообщать об активных боевых действиях.

В районе Авдеевки уничтожен мобильный узел связи ВСУ

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики (ДНР) российской армией был уничтожен мобильный узел связи 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«За прошедшие сутки было нанесено поражение живой силе и технике противника на купянском направлении в населенных пунктах Куриловка, Першотравневое, Масютовка в Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики (ЛНР)», — заявил Конашенков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Минобороны РФ сообщили о серьезных потерях ВСУ на донецком направлении.

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