Пострадавшие и семьи погибших в результате теракта под Брянском получат выплаты

Семьи погибших в результате теракта в Брянской области, а также пострадавшие получат материальную помощь. Об этом сообщили РИА Новости представители администрации Климовского района региона.

Там уточнили, что соответствующее распоряжение подписано губернатором области. В соответствии с документом, семьи жертв получат по одному миллиону рублей и по 500 тысяч выплатят тем, кто пострадал из-за теракта.

О проникновении диверсионно-разведывательной группы из Украины на территорию Брянской области в четверг, второго марта, сообщил губернатор региона Андрей Богомаз. К вечеру ФСБ информировала, что диверсантов удалось выдавить обратно в Незалежную и нанести по ним массированный артиллерийский удар.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мальчика, спасшего двух детей в Брянской области, представят к награде.