«Он у меня главный защитник»: мама 10-летнего Федора рассказала о его подвиге под Брянском
Мама Федора из Брянской области: он хочет стать защитником Родины
Фото, видео: 5-tv.ru
Женщина гордится своими детьми и считает, что у нее выросли очень мужественные дети.
Мать мальчика, раненого террористами во время атаки на село в Брянской области, Рохатхон Темирова посетила его в больнице и рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru о том, кем хочет стать Федор в будущем.
По ее словам, он мечтает быть защитником Родины.
«Он у меня такой устойчивый — если он задумал, идет напролом», — рассказала мать.
Также она добавила, что после того, как двое ее старших сыновей ушли на СВО, именно Федор остался в доме «за главного».
«Я насчет своих ребят вообще уверена на 100%, что они у меня боевые ребята. Я их одна растила. Я очень благодарна, что у меня вырос такой мужественный сын», — заключила Темирова.
На данный момент, детское отделение Брянской областной больницы номер один — под особым вниманием журналистов и местных жителей. Именно сюда был доставлен с ранением и успешно прооперирован 11-летний Федор.
Во время операции врачи извлекли у Феди пулю натовского образца. Сейчас школьник уже в сознании, в реанимации, и его здоровью ничего не угрожает.
Утром 2 марта украинские террористы вторглись на территорию российского региона и открыли огонь по детям. Затем — захватили заложников.
После вторжения неонацистов осталось большое количество взрывных устройств — многие из них разного типа. Сейчас идет активное разминирование.
На данный момент известно о двух погибших и одном пострадавшем, коим оказался одиннадцатилетний мальчик.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как мать мальчика, раненного боевиками, поведала о поступке сына.
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