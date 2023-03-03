«Он у меня главный защитник»: мама 10-летнего Федора рассказала о его подвиге под Брянском

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 467

Мама Федора из Брянской области: он хочет стать защитником Родины

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Женщина гордится своими детьми и считает, что у нее выросли очень мужественные дети.

Мать мальчика, раненого террористами во время атаки на село в Брянской области, Рохатхон Темирова посетила его в больнице и рассказала в эксклюзивном интервью 5-tv.ru о том, кем хочет стать Федор в будущем.

По ее словам, он мечтает быть защитником Родины.

«Он у меня такой устойчивый — если он задумал, идет напролом», — рассказала мать.

Также она добавила, что после того, как двое ее старших сыновей ушли на СВО, именно Федор остался в доме «за главного».

«Я насчет своих ребят вообще уверена на 100%, что они у меня боевые ребята. Я их одна растила. Я очень благодарна, что у меня вырос такой мужественный сын», — заключила Темирова.

На данный момент, детское отделение Брянской областной больницы номер один — под особым вниманием журналистов и местных жителей. Именно сюда был доставлен с ранением и успешно прооперирован 11-летний Федор.

Во время операции врачи извлекли у Феди пулю натовского образца. Сейчас школьник уже в сознании, в реанимации, и его здоровью ничего не угрожает.

Утром 2 марта украинские террористы вторглись на территорию российского региона и открыли огонь по детям. Затем — захватили заложников.

После вторжения неонацистов осталось большое количество взрывных устройств — многие из них разного типа. Сейчас идет активное разминирование.

На данный момент известно о двух погибших и одном пострадавшем, коим оказался одиннадцатилетний мальчик.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мать мальчика, раненного боевиками, поведала о поступке сына.

Тема:
Спецоперация
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