Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами
Глава Минобороны в ходе посещения зоны спецоперации пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды.
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
Министр обороны России Сергей Шойгу провел в штабе объединенной группировки войск совещание по вопросу обеспечения войск вооружением и боеприпасами. Об этом сообщили в военном ведомстве.
Уточняется, что Шойгу особо обратил внимание на организацию боевой подготовки резервных подразделений и военно-политической работы. Также глава Минобороны пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне спецоперации и вручил награды.
«Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждем от вас новых подвигов и свершений, новых достижений в нашей работе, которая так необходима сегодня нашей стране», — сказал Шойгу в обращении к бойцам.
До этого сообщалось, что министр обороны отправился в зону проведения спецоперации и посетил пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении.
Шойгу заслушал доклад командующего о текущей обстановке в зоне СВО, обратил внимание на организацию обеспечения войск и указал на важность безопасного размещения личного состава.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ближайшее время в России планируют изменить призывной возраст в соответствии с инициативой министра обороны Сергея Шойгу.
- 4 мар
- Десятилетний герой Федя из Брянской области рассказал о своем состоянии после операции
- 4 мар
- Два взрыва прогремели в подконтрольной Киеву части Запорожья
- 4 мар
- Два человека ранены после обстрела ВСУ здания администрации на западе Донецка
- 4 мар
- Стратегия провала: зачем ВСУ бросают на убой стариков и детей
- 4 мар
- «Рад быть полезным»: Байден похвалил приехавшего в США Шольца за помощь Киеву
- 4 мар
- В США признали успехи российских военных в Артемовске
- 4 мар
- Чешский генерал признал сокрушительной тактику РФ в Донбассе: «У Украины нет шансов»
- 4 мар
- Жительницу Барнаула арестовали по подозрению в тайном сотрудничестве с СБУ
- 4 мар
- Герои нашего времени: лучшее видео из зоны СВО за день
- 4 мар
- Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне проведения спецоперации
Читайте также
93%
-0.01 80.05
-0.14
Нашли ошибку?