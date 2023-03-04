Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами

Министр обороны России Сергей Шойгу провел в штабе объединенной группировки войск совещание по вопросу обеспечения войск вооружением и боеприпасами. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Уточняется, что Шойгу особо обратил внимание на организацию боевой подготовки резервных подразделений и военно-политической работы. Также глава Минобороны пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне спецоперации и вручил награды.

«Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждем от вас новых подвигов и свершений, новых достижений в нашей работе, которая так необходима сегодня нашей стране», — сказал Шойгу в обращении к бойцам.

До этого сообщалось, что министр обороны отправился в зону проведения спецоперации и посетил пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении.

Шойгу заслушал доклад командующего о текущей обстановке в зоне СВО, обратил внимание на организацию обеспечения войск и указал на важность безопасного размещения личного состава.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ближайшее время в России планируют изменить призывной возраст в соответствии с инициативой министра обороны Сергея Шойгу.