Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне проведения спецоперации

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 48

Глава Минобороны лично пообщался с военнослужащими. Ему доложили о текущей обстановке.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Глава российского министерства обороны Сергей Шойгу отправился в зону проведения спецоперации. В рамках поездки он посетил пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток», расположенный на южнодонецком направлении. В Минобороны РФ представили кадры с места событий.

Как сообщила пресс-служба российского ведомства, Шойгу заслушал доклад командующего о текущей обстановке в зоне СВО. Кроме того, он сам обратил особое внимание на организацию обеспечения войск «Востока». В том числе указал на важность безопасного размещения личного состава, отметил необходимость обеспечения работы медицинских и тыловых подразделений по высшему разряду.

Подобные инспекции Сергея Шойгу — не новшество. Министр регулярно проверяет обстановку на местах и лично обсуждает возникающие вопросы и проблемы с защитниками родины. Один из последних аналогичных визитов был в декабре.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Запорожской области зреет бунт против президента Украины Владимира Зеленского.

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