Девять военнослужащих ДНР и священник вернулись на родину из украинского плена

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 150

Всем российским военным будет оказана медицинская и психологическая помощь.

Девять военнослужащих ДНР и священник вернулись на родину из украинского плена

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Девять военнослужащих Донецкой народной республики (ДНР)  и один священник вернулись на родину из украинского плена в рамках очередного обмена. Об этом сообщила в своем Telegram-канале омбудсмен республики Дарья Морозова.

По ее словам, всех мужчин доставили в одну из республиканских больниц. Там им окажут всю необходимую помощь, в том числе и психологическую.

Она также опубликовала видео с освобожденными военными, которые рассказали о плохом обращении и издевательствах со стороны украинских боевиков.

В январе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала международные организации на фоне всплывающих сведений о пытках российских военнопленных на Украине обратиться к Киеву и потребовать от них соблюдения Женевской конвенции. Она рассказала, что некоторые родственники попавших в плен российских солдат присылали ей фото и видео, доказывающие издевательства над их близкими. На кадрах украинские боевики требовали от родных денег за сохранение жизни пленных.

Россия проводит военную спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято из-за участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Попытки урегулировать конфликт дипломатически Киев проигнорировал. Президент Владимир Путин называл конечной целью спецоперации — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Украине предрекли мрачное будущее при затягивании конфликта с Россией.

Тема:
Спецоперация
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