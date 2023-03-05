Российская артиллерия уничтожила гаубицу ВСУ Д-30 в районе Ромашково

Накануне ВСУ потеряли почти 500 боевиков на донецком направлении.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Российские артиллеристы уничтожили вражескую гаубицу Д-30 с боекомплектом. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили шесть человек.
«Один получил ранения различной степени тяжести. В районе населенного пункта Днепровское уничтожена гаубица 2С1 „Гвоздика“ с боекомплектом, потери ВСУ составили пять человек», — сообщил 5-tv.ru источник, знакомый с ситуацией.
Уточняется, что накануне огнем артиллерии РФ уничтожена гаубица МСТА-Б с боекомплектом в районе населенного пункта Благовещенское. Украинские боевики лишились трех человек, еще пять получили ранения различной степени тяжести.
До этого официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков докладывал общественности, что ВСУ потеряли почти 500 боевиков на донецком направлении. Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса от неонацистов, начатую в феврале прошлого года.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с обстановкой на угледарском направлении.
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