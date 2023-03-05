Корреспондент «Известий» показал обстановку на угледарском направлении
Сейчас на освобождение Угледара брошены все крупнокалиберные силы.
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru
Там в самом центре Донбасса стянулась петля вокруг Артемовска. ВСУ уже сами взрывают мосты в городе и на его окраинах, чтобы затруднить продвижение наших штурмовых групп.
Сами выходят «полями и огородами», поля уже подразмыло, так что «бежать» проблематично, скорее, они выползают из кольца. Ведь единственный асфальтированный выезд из окруженного города — простреливается. В сети все больше роликов с теми, кто как они сами говорят «спаслись из мясорубки».
Весенняя распутица замедлила темпы наступления и российских войск. При этом штурмовые действия не прекращаются ни на минуту. На всех основных участках фронта — от Купянска Харьковской области до Угледара Донецкой народной республики. На линии соприкосновения не менее шести таких полукотлов. Репортаж — корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.
Боевая работа в паре. Истребитель и штурмовик скрываются в облаках. Путь от военного аэродрома до линии фронта на сверхскоростях занимает считанные минуты. Заняв огневую позицию, летчики еще раз сверяют координаты цели и выпускают ракеты.
Окрестности Угледара — район южных дач. Морпехи с боем прорываются вперед. После авианалета противник словно контужен — отвечает хаотично, невпопад, но сдаваться, судя по всему, пока не собирается.
Враги здесь повсюду: огневые точки боевиков в каждом доме, на крышах — снайперы. Но российские морпехи все равно идут на штурм. Морпехи уже на верхних этажах — противник задействует тяжелую артиллерию. Российские военнослужащие под вражескими пулями и снарядами держат только что отвоеванные позиции.
Морпехи передают координаты боевиков и запрашивают подмогу. Теперь уже наша артиллерия бьет по позициям националистов двойным залпом.
«Было выявлено место, куда стекается подкрепление противника для контратаки против нашихвоеннослужащих», — сказал о. о. командира боевой машины с позывным «Сэм».
Сопротивление в этом районе сломлено. Огневые точки и бронетехника уничтожены.
«Продвигаемся. Там серьезный отпор дают. Но наши не сдаются. Наши герои на амбразуру идут», — рассказал старший стрелок с позывным «Филин».
Отбивать атаки морпехам помогают противотанкисты. Подразделения первого эшелона страхуют штурмовиков на случай танковых прорывов врага
«Наземные подразделения стремительно продвигаются вперед по всей линии фронта на угледарском направлении, первыми в бой идут передовые бронегруппы, уже за ними подтягиваются основные силы», — рассказал корреспондент.
Тяжелая техника: танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры движутся в сторону угледарских высот. Работа из всех орудий и систем. Танковые удары с фланга. Град с неба и массированный авианалет с воздуха. На освобождение Угледара брошены все крупнокалиберные силы. Пока основные подразделения наводят артиллерию и пушки, морпехи готовятся к взятию следующего опорника ВСУ. От него до самого города считанные сотни метров.
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