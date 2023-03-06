США и Великобритания мешают встрече Путина и Зеленского

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Рита Миронова
Рита Миронова 41

Член турецкого Совбеза Эрхан сообщил, что Вашингтон и Лондон выступили резко против встречи Путина и Зеленского

США и Великобритания мешают встрече Путина и Зеленского

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Тема:
Украинский кризис

Президент Турции пытается ускорить разрешение российско-украинского конфликта, но не все страны поддерживают его в этом.

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского очень не одобряют власти США и Великобритании. Об этом РИА Новости рассказал член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

Известно, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган прикладывает всевозможные усилия, чтобы организовать встречу Путина и Зеленского и разрешить российско-украинский конфликт. Но, по словам Эрхана, Лондон и Вашингтон заинтересованы в максимальном его продлении.

«США и Великобритания не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом, не хотят их совместной фотографии. Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире», — отметил Чагры Эрхан.

Турции наиболее удобно заниматься организацией переговоров, так как Эрдоган не только может предоставить необходимую площадку, но и успешно контактирует и с Путиным, и с Зеленским. Поэтому, как уверены турецкие власти, он сможет найти правильный подход и устроить встречу, результатом которой будет не только совместная фотография, но и конкретные результаты.

«Первыми конкретными результатами будут, конечно, прекращение огня и после этого, быть может, удастся прийти к компромиссу после дипломатического торга», — подчеркнул Эрхан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп пообещал позвонить Путину и Зеленскому. Бывший президент США уверен, что сможет урегулировать украинский конфликт за сутки.

Тема:
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