«Нам надо встретиться»: Трамп пообещал позвонить Путину и Зеленскому
Трамп заявил, что в случае избрания президентом США позвонит Путину и Зеленскому
Фото: www.globallookpress.com / Rod Lamkey
Бывший президент США собирается урегулировать конфликт на Украине в случае своего переизбрания в 2024 году.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что позвонит Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, если его переизберут на пост главы государства. Целью такого телефонного разговора он назвал разрешение конфликта на Украине.
На митинге своих сторонников во Флориде Трамп отметил, что сможет все урегулировать в случае своего переизбрания, и вопрос решится за сутки.
«В ту же ночь, как я узнаю о своей победе, позвоню двум людям — Зеленскому и Путину. Я скажу им: „Нам надо встретиться“. Я гарантирую, что смогу все урегулировать. Мы заключим соглашение в течение 24 часов», — пообещал Трамп.
Примечательно, что выборы президента США пройдут только в 2024 году. Ранее Дональд Трамп заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру.
Недавно бывший советник Трампа назвал Владимира Путина «большим профессионалом». А нынешнему президенту США Джо Байдену высказывают недовольства многие конгрессмены. Они требуют, чтобы президент прекратил оказывать помощь Украине.
Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. В тот день президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о возобновлении обстрелов жилых кварталов ЛНР и ДНР украинскими военными. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп обвиняет правительство Джо Байдена в начале спецоперации на Украине.
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