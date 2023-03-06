Удар по ангару ВСУ новейшим российским высокоточным боеприпасом сняли на видео

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 91

МО РФ показало кадры работы применения высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

Уже с первого выстрела снаряд попал прямо в ангар, в котором находилась техника украинских боевиков.

На Украине задействовали высокоточные боеприпасы нового поколения. Они предназначаются для ликвидации военной техники, вооружения и пунктов управления противника. Видео опубликовало Минобороны РФ.

Боеприпас использовали для уничтожения ангара ВСУ, российские разведчики выявили его местоположение при помощи беспилотника. В этом здании украинские националисты укрывали боевую бронетехнику, проводили обслуживание и ремонтировали ее.

Российские войска нанесли удар посредством новейшего высокоточного боеприпаса. Уже с первого выстрела он попал прямо в центр ангара. Снаряд пробил перекрытие и взорвался уже внутри помещения, уничтожив и повредив находящуюся там бронированную технику и украинские автомобили.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры боевой работы артиллеристов в зоне специальной военной операции. В одном видео 5-tv.ru собрал лучшие кадры за день. Сначала была показана работа артиллерийских установок «Гиацинт-Б» и «Мста-Б» Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, а после расчеты уже самоходных артиллерийских установок «Мста-С» Западного военного округа (ЗВО).

Тема:
Спецоперация
6 мар
ВСУ обстреляли приграничный район в Курской области
6 мар
Европейские СМИ сообщили об огромных потерях ВСУ в Артемовске
6 мар
Марочко: негодные снаряды сдетонировали на позициях ВСУ под Часовым Яром
6 мар
Полковник Матвийчук перечислил способы борьбы с украинскими беспилотниками
6 мар
В ФРГ рассказали о споре Зеленского и Залужного из-за Артемовска
6 мар
Российские силы не допустили засады ВСУ и освободили поселок в зоне СВО — видео
6 мар
В Венгрии призвали заключить соглашение о прекращении огня на Украине
6 мар
Боевая работа расчетов «Гиацинт-Б» и «Мста-Б»: лучшее видео из зоны СВО за день
6 мар
Маршал рассказал о желании сына стать добровольцем СВО: «Я военный человек, а он мой сын»
6 мар
В США рассказали, что украинские чиновники готовят население к сдаче Артемовска
-2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на 6 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

13:05
Рекомендации от врачей: как бросить курить и заодно сэкономить деньги
12:52
ВСУ обстреляли приграничный район в Курской области
12:47
Деньги кончились? Принц Гарри нашел новый способ заработать на тайнах семьи
12:38
В Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8
12:36
В США признали, что СМИ замалчивают правду о взрывах на «Северных потоках»
12:25
Удар по ангару ВСУ новейшим российским высокоточным боеприпасом сняли на видео

Сейчас читают

«Я этим не горжусь»: Алексей Воробьев откровенно заговорил про жену и детей
Психолог объяснил, что Костомарова ждет долгое и тяжелое восстановление
«Серьезный удар по армии Украины»: что будет с ВСУ после освобождения Артемовска
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица