«Все равно сдадут»: военный эксперт заявил, что будущее Артемовска предопределено

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 521

Военный эксперт Литовкин: освобождение Артемовска от ВСУ неизбежно

Фото, видео: www.globallookpress.com / Madeleine Kelly; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим тянет время, стараясь удержать город под своим контролем. Однако рано или поздно ВС РФ займут главенствующие позиции.

На Украине не утихают споры из-за ситуации вокруг Артемовска. Западные СМИ сообщают, что пока президент Украины Владимир Зеленский требует удерживать город до последнего украинца, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призывает сдать Артемовск «по тактическим соображениям».

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с 5-tv.ru оценил будущее Артемовска и объяснил, какое решение для руководства ВСУ будет «стратегически правильным» — оставить позиции или погибать там до конца.

«Если они будут погибать до самого конца, они все равно сдадут Артемовск», — подметил специалист.

Эксперт считает, что переход города под контроль российской стороны неизбежен, какое бы решение не приняли в командовании страны. По его словам, сейчас основная цель Киева — это затянуть мероприятия в городе, потому что важно показать украинскому обществу свою отверженность. Кроме того, подчеркнул Литовкин, необходимо продемонстрировать западным кураторам исполнение воли США.

«А воля Вашингтона не в том, чтобы Украина одержала победу над Россией, хотя они об этом на каждом шагу говорят. А в том, чтобы затянуть операцию как можно дольше, — прокомментировал собеседник 5-tv.ru.

Именно поэтому, уточнил Литовкин, киевский режим будет делать все «возможное и невозможное», не жалея своих людей, ради того, чтобы затянуть спецоперацию России. Между тем, сдачи Артемовска избежать не удастся, ведь российская армия сильнее и планомерно продвигается вперед.

«А за Артемовском будут другие города Донецкой народной республики вплоть до Краматорска. Ну а потом и за пределы ДНР», — заключил военный эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что солдаты ВСУ оказались в котле из-за оперативного окружения Артемовска российской стороной.

Тема:
Спецоперация
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