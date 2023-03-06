Новый Дебальцевский котел: сколько солдат ВСУ осталось в Артемовске

Боевики киевского режима продолжают «вариться» в городе, из последних сил препятствуя его сдаче.

В Артемовске, который находится в оперативном окружении российской стороны, остаются заключены порядка десяти тысяч солдат ВСУ. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в эфире одного из федеральных каналов.

«Сейчас в Артемовске остается достаточно большой гарнизон — это около десяти тысяч человек, возможно, несколько больше», — прокомментировал он.

Гагин добавил, что часть личного состава украинской армии уже поспешила покинуть Артемовск, а некоторые солдаты все еще пытаются вырваться из города. Представитель ДНР отметил, что по ним работает российская артиллерия.

Советник Дениса Пушилина также заявил, что в настоящее время ВС РФ контролируют все дороги в город, поэтому доставка припасов и вооружения, а также доброс и перевозка боевиков ВСУ остаются рискованными операциями.

Ян Гагин не отрицает, что противник будет предпринимать попытки проникнуть в Артемовск для подвоза дополнительных резервов. В том числе, подчеркнул он, возможны попытки украинских солдат покинуть город с боем для перемещения в Часов Яр.

В заключение политический деятель добавил, что оперативное окружение ВС РФ позволило сформировать в районе котел, сравнимый с Дебальцевским.

«Практически новый котел, который можно сравнить с Дебальцевским и другими, в которых ранее „варились“ украинские Вооруженные силы», — поделился собеседник с телеканалом.

Артемовск остается важным транспортным узлом для снабжения Вооруженных сил Украины в Донбассе. Несмотря на большие потери, армия Незалежной всеми силами пытается удержать город под своим контролем. Западные СМИ неоднократно отмечали патовое состояния украинской стороны в Артемовске, а власти говорили о необходимости сдачи города.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что положение в Артемовске вызывает споры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующем ВСУ Валерием Залужным.