Возмездие с небес: лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей МиГ-31 и кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52.

Экипажи самолетов МиГ-31 выполняют задачи воздушного патрулирования в заданном районе зоны СВО. Летный состав совершают боевые вылеты, обеспечивая прикрытие войск и объектов от ударов воздушного нападения и воздушной разведки противника.

При обнаружении воздушных целей экипажи ВКС России осуществляют наведение и пуски ракет для уничтожения противника.

В ходе выполнения боевых вылетов летчики Ка-52 произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по боевой технике, обнаруженным укрепленным пунктам и районам сосредоточения живой силы.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.