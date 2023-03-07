Возмездие с небес: лучшее видео из зоны СВО за день

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Иван Обухов
Иван Обухов 1 057

Минобороны РФ показало видео нанесения авиационных ударов по объектам ВСУ экипажами штурмовиков

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей МиГ-31 и кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52.

Экипажи самолетов МиГ-31 выполняют задачи воздушного патрулирования в заданном районе зоны СВО. Летный состав совершают боевые вылеты, обеспечивая прикрытие войск и объектов от ударов воздушного нападения и воздушной разведки противника.

При обнаружении воздушных целей экипажи ВКС России осуществляют наведение и пуски ракет для уничтожения противника.

В ходе выполнения боевых вылетов летчики Ка-52 произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по боевой технике, обнаруженным укрепленным пунктам и районам сосредоточения живой силы.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Тема:
Спецоперация
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