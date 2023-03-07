Журналист Сеймур Херш скоро опубликует новое расследование про «Северные потоки»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Доводы журналистов NYT об «украинских диверсантах» заставили лауреата Пулитцеровской премии рассмеяться.

Журналист Сеймур Херш скоро опубликует новое расследование про «Северные потоки»

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

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Тема:
Северный поток

Автор расследования о диверсии на «Северных потоках» Сеймур Херш в беседе с «Известиями» высмеял «расследование» The New York Times. Херша попросили прокомментировать публикацию NYT о том, что по новым разведанным США за взрывами может стоять некая проукраинская группировка.

Он узнал об участии «украинских диверсантов» в теракте на «Северных потоках» от корреспондента и сначала удивился, а потом рассмеялся.

«Я не видел ранее эту статью. Давайте я сейчас посмотрю… Вот это да… Боже мой, это не может быть правдой», — искренне удивился журналист.

Также в беседе с «Известиями» Херш сообщил, что опубликует новое расследование про «Северные потоки» уже на следующей неделе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США признали, что СМИ замалчивают правду о взрывах на «Северных потоках».

Тема:
Северный поток
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