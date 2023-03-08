Поставка с сюрпризом: зачем на Украину могут отправить муляжи вместо ЗРК Patriot

Американское вооружение имеет ряд серьезных недостатков. Что задумал Запад?

На Украину могут поступить муляжи вместе с американским зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot, чтобы вынудить тратить больше боеприпасов для их уничтожения. Об этом порталу URA.RU рассказал военный академик Владимир Козин. По словам собеседника, в середине 90-х в Южной Корее он видел Patriot развернутым. Как ему рассказывали, среди ЗРК были не только реальные системы, но и ложные установки.

«Такие же будут поставлять на Украину для того, чтобы рассредоточить и потребовать больше сил и средств для их уничтожения. Чтобы размыть реальные цели и направить по ложному следу, потратить больше боеприпасов для их уничтожения», — сказал эксперт.

Он добавил, что американские ЗРК легко обнаруживаются. Его уязвимость, со слов Козина, заключается в том, что систему не спрячешь в ангаре или роще. Кроме того, громоздкость Patriot позволяет обнаружить данный ЗРК при помощи дронов разведки, аэрофотосъемки или космического наблюдения.

До этого СМИ сообщали со ссылкой на польское Минобороны, что первые ЗРК Patriot были доставлены в Незалежную. Позднее информацию в ведомстве опровергли, добавив, что благодаря их усилиям данные комплексы будут переданы украинским военным. В январе Штаты начали обучать боевиков Самостийной использованию Patriot.

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