Под шквальным огнем: лучшее видео из зоны СВО за день
Российские бойцы продолжают специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие кадры за день в одном видео.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов пушек «Гиацинт-С», реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и экипажей танков Т-90 из зоны спецоперации.
На первых кадрах показана боевая работа артиллерийских расчетов 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С». Бойцы уничтожают артиллерийские орудия и замаскированные долговременные огневые точки украинских боевиков. Российские солдаты используют тактику кочующих орудий — с помощью высокой скорострельности пушки совершают по пять-шесть выстрелов по целям, после чего покидают позиции.
На следующих кадрах — расчеты РСЗО «Град». Бойцы в круглосуточном режиме оказывают артиллерийскую поддержку мотострелковым и десантно-штурмовым подразделениям морской пехоты Тихоокеанского флота, уничтожают выявленные цели противника.
Далее показана боевая работа танкистов. Бойцы оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая тем самым наступление российских войск. На кадрах экипажи танков Т-90 выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар. Огонь ведется в движении боевой машины — это повышает выживаемость техники на поле боя.
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