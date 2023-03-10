Россия покажет переписку с ФРГ, Данией и Швецией по вопросу диверсий на СП

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Полянский: РФ опубликует переписку с Германией, Данией и Швецией по диверсиям на «Северных потоках»

Россия покажет переписку с ФРГ, Данией и Швецией по вопросу диверсий на СП

Фото: www.globallookpress.com

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Северный поток

Известно, что в конце марта на голосование в СБ ООН будет выставлена резолюция по газопроводам.

Российская сторона собирается распространить в Совете Безопасности ООН переписку с Германией, Данией и Швецией по вопросу диверсий на «Северных потоках». Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в интервью YouTube-каналу The Dive.

«Чтобы быть транспарентными (открытыми, прозрачными — Прим. ред.), мы скоро опубликуем эту переписку и распространим ее среди членов СБ ООН», — сказал он.

Дипломат отметил, в конце этого месяца на голосование в СБ ООН будет выставлена резолюция по газопроводам. Инициативу России поддержали не все страны.

«Ряд стран, а именно западных стран, не хотят принимать участие в этой работе. Они вынуждены — они присылают экспертов, но эти эксперты лишь говорят: «Мы не видим какой-либо потребности в такого рода расследовании“», — объяснил Полянский.

Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда назвал уничтожение «Северных потоков» очень выгодным для Запада. Польский лидер также отметил, что хочет скорее узнать, кто виновник произошедшего.

Стоит отметить, что Германия могла знать о диверсиях заранее. Об этом государство предупреждало ЦРУ. Газета The Wall Street Journal (WSJ) публиковала данные от источников, где говорилось о трех уроженцах Украины, пытавшихся арендовать суда в странах, которые имеют выход к Балтийскому морю.

При этом 8 марта появилась информация, что Запад знал о причастности Киева к диверсиям и специально скрыл данные о теракте на газопроводах, поскольку если бы эта информация «утекла», то начался бы конфликт между Киевом и Берлином.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия отказывается делать выводы по взрывам на «Северных потоках».

Тема:
Северный поток
9 мар
В Кремле оценили причастность «проукраинского доктора зло» к теракту на СП
9 мар
WSJ: ЦРУ предупреждало Германию о диверсии на «Северных потоках» еще летом
9 мар
Президент Польши назвал полезными для Европы диверсии на «Северных потоках»
8 мар
«Акт международного терроризма»: посольство РФ в Дании о взрывах на Nord Stream
8 мар
«Попытка маргинализации»: Захарова на примере расследования Херша обличила лживую политику США
8 мар
Запад намеренно скрывал информацию о теракте на «Северных потоках»
8 мар
Германия отказывается делать выводы по взрывам на «Северных потоках»
8 мар
Почему Запад пытается свалить вину на Украину за теракты на «Северных потоках»
8 мар
Песков назвал публикации западных СМИ о «Северных потоках» вбросом
7 мар
МИД РФ ответил на вбросы западных СМИ о причастности Киева к подрыву «Северных потоков»
-5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.90
0.44 80.14
-0.41
Плывите по волнам бушующих энергий: китайский гороскоп на неделю с 13 по ...

Последние новости

7:26
В Венгрии призвали обдумать будущее взаимоотношений с Россией
7:13
Стало известно, кто устроил стрельбу в центре Тель-Авива
6:59
«Сижу на кресле-каталке»: Шуфутинский рассказал о травмах после падения на льду
6:42
Взрыв газа в жилом доме в Забайкальском крае: как спасали людей и что будет дальше
6:29
Россия покажет переписку с ФРГ, Данией и Швецией по вопросу диверсий на СП
6:13
Ольга Орлова впервые показала живот после кесарева сечения

Сейчас читают

Почему российские звезды отказываются от настоящих имен
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака
Летчик Юсупов, посадивший самолет на кукурузном поле: «Не успели испугаться»
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица