Россия покажет переписку с ФРГ, Данией и Швецией по вопросу диверсий на СП

Известно, что в конце марта на голосование в СБ ООН будет выставлена резолюция по газопроводам.

Российская сторона собирается распространить в Совете Безопасности ООН переписку с Германией, Данией и Швецией по вопросу диверсий на «Северных потоках». Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в интервью YouTube-каналу The Dive.

«Чтобы быть транспарентными (открытыми, прозрачными — Прим. ред.), мы скоро опубликуем эту переписку и распространим ее среди членов СБ ООН», — сказал он.

Дипломат отметил, в конце этого месяца на голосование в СБ ООН будет выставлена резолюция по газопроводам. Инициативу России поддержали не все страны.

«Ряд стран, а именно западных стран, не хотят принимать участие в этой работе. Они вынуждены — они присылают экспертов, но эти эксперты лишь говорят: «Мы не видим какой-либо потребности в такого рода расследовании“», — объяснил Полянский.

Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда назвал уничтожение «Северных потоков» очень выгодным для Запада. Польский лидер также отметил, что хочет скорее узнать, кто виновник произошедшего.

Стоит отметить, что Германия могла знать о диверсиях заранее. Об этом государство предупреждало ЦРУ. Газета The Wall Street Journal (WSJ) публиковала данные от источников, где говорилось о трех уроженцах Украины, пытавшихся арендовать суда в странах, которые имеют выход к Балтийскому морю.

При этом 8 марта появилась информация, что Запад знал о причастности Киева к диверсиям и специально скрыл данные о теракте на газопроводах, поскольку если бы эта информация «утекла», то начался бы конфликт между Киевом и Берлином.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия отказывается делать выводы по взрывам на «Северных потоках».