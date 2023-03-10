«Украинцы этого не делали»: Зеленский отверг причастность к подрывам на СП

Глава Украины жестко отреагировал на данные американских СМИ.

Украина непричастна к взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин.

По его словам, публикации западной прессы о причастности Украины к теракту имеют целью замедление поставок оружия Киеву и оплачиваются сторонами, заинтересованными в смягчении санкционного давления на Россию.

«Я считаю, что это очень опасно, что некоторые независимые медиа делают такие шаги. Украинцы точно этого не делали. И это самое главное», — сказал Зеленский.

В сентябре 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» — произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

В феврале 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование взрывов на «Северных потоках», в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

А как только расследование стало набирать обороты, в газете The New York Times со ссылкой на новые разведданные США была опубликована информация о том, что к теракту причастна проукраинская группировка. Причем это были опытные водолазы, не имеющие отношения к армии и спецслужбам. Подобные заявления у осведомленного сообщества вызвали множество вопросов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Россия покажет переписку с ФРГ, Данией и Швецией по вопросу диверсий на СП.