Российская армия продолжает уничтожать боевиков на южнодонецком направлении.

11-летний Федор, школьник-герой из Брянской области, который на прошлой неделе спас от террористов двух девочек-первоклашек, пошел на поправку.

Он уже встает с постели, ходит по палате и принимает гостей. А их много. Из разных уголков России ему шлют письма и подарки. Федор получил и свою первую награду — ведомственную от СК — за «Доблесть и отвагу». Брянские власти, узнав, что многодетная семья Феди ютится после пожара в небольшом доме, пообещали купить новый.

Министерство обороны России провело операцию «возмездия» за террористическую атаку на Брянщину. 9 марта по военным объектам на Украине и связанными с ними объектам инфраструктуры был нанесен мощный ракетный удар. В том числе с помощью гиперзвуковых «Кинжалов», которые не способна перехватить ни одна система ПВО в мире.

Наше военное ведомство, как обычно, не привело деталей, однако по данным в соцсетях и по сообщениям с мест следует, что большинство целей были успешно поражены… с хирургической точностью — судя по кадрам из Харькова. Огромные столбы дыма поднялись над теплоэлектростанциями, электроподстанциями и военными заводами. Обычно киевский режим, путаясь в показаниях, занижает число попаданий. Но в этот раз даже на официальном уровне признали — минимум половину ракет и беспилотников украинская ПВО пропустила. Повторюсь — это украинская статистика, и она уже занижена.

Но даже из нее следует, что операция «Возмездие» была более, чем успешной. Вот и американцы развели руками, мол, а что вы хотели, против русских крылатых ракет и наша система Patriot малоэффективна.

Теракты, одним из которых и была атака на Брянскую область, становятся основным методом действий для украинского режима. На этой неделе спецслужбы предотвратили еще два, в Москве — бомбу вынули из автомобиля бизнесмена Константина Малофеева — он многое сделал для Донбасса и Новороссии. А в Приднестровье задержали агента СБУ, который приготовил восемь килограммов гексогена для главы республики Вадима Красносельского. Взрыв должен был произойти в публичном месте, при большом скоплении людей.

Понятно, что официально Киев отрицает свою причастность. Но когда этот режим что-то признавал? Убийство Дарьи Дугиной? Крымский мост? Такая инфантильная позиция — «если я закрыл глаза, то меня никто не видит» — больше не работает.

На этой неделе сеть облетели кадры, как под Угледаром наши солдаты отразив контратаку противника взяли в плен оставшихся в живых. Они тоже попытались сделать вид, что их нет, спрятавшись между домом и забором и закрыв глаза. Спрятаться не получилось.

Но повезло больше, чем их соратникам. Они сдались в плен и остались живы. Репортаж с южнодонецкого направления — Кирилла Олькова.

Южнодонецкое направление. В этом месте относительно безопасно. Едем до линии. После останемся в базовом лагере. Танкисты начнут работать. Дальше уже без нас. Танкисты присоединяются к первому эшелону наступления.

До Угледара — есть прямая дорога, но тяжелая техника идет в обход.

Атаковать в лоб — смертельный риск. Танкисты заходят с фланга. Колонну ведет беспилотник.

Выход не огневой рубеж. Танки страхуют боевые машины пехоты. Пушечный залп по укрепрайонам ВСУ.

В обратном направлении в сторону передовой выдвигаются группы тяжелых снайперов. Выживших после танковой атаки боевиков держат на прицеле. Диверсанты на расстоянии выстрела.

Чтобы не попасть под ответный огонь, нужно оперативно сменить позицию.

Бесшумно, а главное скрытно. Разведка сообщила новую цель. Снайперы продвигаются к точке стрельбы под шквальным огнем.

Стрелок и наводчик занимают огневую позицию в заброшенном доме. Враги повсюду.

Так снайперы морской пехоты тихоокеанского флота прикрывают штурмовые группы, которые ведут наступление в окрестностях Угледара. На этих кадрах ожесточенная битва за южные дачи.

Снайперы вычислили позиции ВСУ. И передают их координаты штурмовикам.

Морпехи пытаются нащупать слабые места противника, боевики в агонии пытаются контратаковать.

ВСУ в отчаянии. Держат оборону из последних сил. Не жалеют ни снарядов ни своих солдат.

В этих угольных шахтах с подземными лабиринтами и и окопались боевики… обычным стрелковым оружием их не достать. Нужно уходить. Штурмовые группы морпехов и тяжелых снайперов вызывают подкрепление. Авиация на подходе.