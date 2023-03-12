Самовнушение или болезнь? Может ли атмосферное давление влиять на самочувствие

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 30

Врач Авербах: изменения в атмосферном давлении не действуют на людей

Фото, видео: Depositphotos / choreograph; Telegram / Лев Авербах. О медицине и не только.; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

С чем связано ухудшение самочувствия при ненастной погоде? Что о метеозависимости говорят медики?

Может ли изменение атмосферное давление влиять на самочувствие человека? И почему многие жалуются на головные боли, когда это происходит? На эти вопросы в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru ответил генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах.

По его словам, если человек не знает, что атмосферное давление понизилось или повысилось, то он этого даже не почувствует.

«В МКБ (Международная классификация болезней — Прим. ред.) в списках заболеваний нет метеозависимых болезней», — подчеркнул Авербах.

Эксперт убежден, что это лишь самовнушение и аргумент для людей, которые пытаются чем-то обосновать свое плохое самочувствие.

«Не действует это на людей. Это больше внушение, чтобы чем-то обосновать свое ухудшение состояния», — отметил эксперт.

Он также привел в пример эксперимент, который давно проводился учеными. Пожилым людям в доме престарелых показали по телевизору, что понижается атмосферное давление, и половина граждан стали жаловаться на самочувствие. Хотя никаких изменений в давлении, отметил Авербах, тогда не было.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое упражнение лучше всего поможет при головной боли.

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