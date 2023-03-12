Вся президентская рать: новый виток противостояния журналиста Херша и госаппарата США

Знаменитый публицист подверг сомнению данные о том, что за диверсией на трубопроводах стоит некая «проукраинская группировка».

Автор расследования о взрывах на «Северных потоках» журналист Сеймур Херш обвинил США в попытках отвлечь внимание от его разоблачительного материала. Так он отреагировал на публикацию The New York Times (NYT) с якобы новыми разведданными об инциденте.

«Они (правительство США. — Прим. ред.) хотят отвлечь внимание от статьи, которую я написал, в которой было много конкретики», — заявил Херш в интервью телеканалу CGTN.

Журналист также подверг сомнению данные NYT о том, что за диверсией на трубопроводах стоит некая «проукраинская группировка». Он отметил, что украинские военно-морские силы могут сбрасывать мины, но у них нет водолазной камеры. Также, по его словам, для совершения диверсии нужны специалисты в подводных работах и применении взрывчатки С4, которые должны тренироваться месяцами.

Ранее в беседе с «Известиями» Херш высмеял публикацию NYT, заявив, что версия о причастности к взрывам трубопроводов проукраинской группировки «не может быть правдой». Также журналист анонсировал новое расследование о теракте в Балтийском море уже на следующей неделе.

Громкое расследование Херша о взрывах на «Северных потоках» вышло 8 февраля. По данным журналиста из собственных источников, американцы заложили взрывчатое вещество под газопроводы летом 2022 года, во время учений на Балтике, а спустя три месяца норвежцы активизировали взрывчатку. Херш утверждает, что приказ о диверсии отдавал лично президент США Джо Байден, который решился на это после девяти месяцев подготовки и обсуждений со службой нацбезопасности.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября. Разрушенными оказались участки, расположенные в экономической зоне Дании и Швеции. В сейсмоцентре Швеции заявили, что в районе утечек были зафиксированы два мощных подводных толчка. Служба госбезопасности Швеции подтвердила факт диверсии, сообщив о нахождении взрывчатки на месте ЧП. Инцидент квалифицировали как саботаж.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как западные СМИ освещают расследование теракта на «Северных потоках».