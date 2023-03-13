Только вперед: как морпехи Черноморского флота теснят ВСУ на запорожском направлении

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Морпехи Черноморского флота теснят ВСУ на запорожском направлении

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Как подобраться к противнику абсолютно незамеченным и быстро решить поставленные задачи?

Теперь к событиям в зоне спецоперации. Российские подразделения атакуют противника на запорожском направлении. Залог успешного наступления — слаженные действия разнородных сил. Под прикрытием танков, артиллерии и снайперов, с насиженных мест врага выдавливают морские пехотинцы. Корреспондент «Известий» Мери Бадунц стала свидетелем ожесточенного боя.

За Родину, за Россию!

Стратегически важные позиции для наших войск. На запорожском направлении в деле морская пехота Черноморского флота. Нашу линию обороны прощупывает противник. Разведка находит еще больше и больше националистов. Завязывается бой. Кадры фиксируют наши экшен-камеры.

«Сейчас на задание выходят снайперы. Они должны максимально близко подойти к противнику и быть максимально незамеченными», — рассказывает Бадунц.

Противник себя выдал, и уже все подразделения вышли на огневые позиции. Куда попадет ракета ПТУР, во многом зависит от опыта оператора противотанковой установки.

«Преимущество „Корнета“ — дальность полета ракеты. У него полет ракеты идет до шести километров. И есть разные заряды ракет. Сегодня работали фугасом», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Гарпун.

А еще одно преимущество ПТУРа — мобильность. Группа очень быстро покидает позицию.

«В ход пошла тяжелая техника. Огневую поддержку оказывает артиллерия, сейчас по противнику работает самоходная установка «Акация», — объясняет Мери Бадунц.

В атаку идут танкисты. Т-90 «Прорыв» — название боевой машины. «Прорыв» — это про задачи, которые танк призван выполнять.

Морская пехота Черноморского флота сыграла ключевую роль в боях за Мариуполь. Все ребята с колоссальным опытом. И здесь, на запорожском направлении, ни один сантиметр земли врагу не достанется.

Тема:
Спецоперация
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