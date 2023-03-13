Российские силы отрезают пути подвоза резервов в Артемовск

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Российские силы подходят к железной дороге, по которой ВСУ подвозят резервы в Артемовск

Российские силы отрезают пути подвоза резервов в Артемовск

Фото: www.globallookpress.com / Stringer

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики в городе остаются без подкрепления и боеприпасов.

Российские войска перерезают пути подвоза резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника ЧВК «Вагнер».

Боец рассказал, что российские военные приближаются к железной дороге, по которой командование украинских войск перебрасывает новые подразделения в Часов Яр — населенный пункт к западу от Артемовска.

Собеседник агентства отметил, что подразделения российских войск сейчас движутся северо-западнее Артемовска, отрезая автомобильные пути снабжения украинских боевиков.

В этот же день The Wall Street Journal вышла с публикацией о том, что украинская армия несет огромные потери под Артемовском из-за проблем с эвакуацией раненых.

Издание пишет, что боевики ВСУ не могут вывозить раненых, потому что все дороги — как асфальтированные, так и грунтовые — в районе перекрыты. По той же причине подразделениям ВСУ в городе не могут доставить боеприпасы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что штурмовые группы ВС России заняли выгодные позиции в районе Артемовска.

Тема:
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