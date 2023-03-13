МИД РФ потребовал от СБ ООН срочно принять резолюцию по «Северным потокам»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об «острой необходимости» срочного принятия Совбезом ООН резолюции о создании независимой комиссии по расследованию взрывов на «Северных потоках».

Она указала на информацию о том, что в ходе обследования компанией Nord Stream AG одной из ниток трубопровода в 30 километрах от места взрыва был обнаружен «предмет», не являющийся частью конструкции «Северного потока», но, возможно, представляющий собой элемент взрывного устройства.

«Обнаруженная в ходе упомянутого обследования „находка“ еще раз подчеркивает острую необходимость срочного принятия Советом Безопасности резолюции об учреждении Генсекретарем ООН соответствующей комиссии с целью пролить свет на все обстоятельства диверсии с тем, чтобы подобное не повторялось в будущем», — говорится в заявлении Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.

В этот же день секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что попытки западных СМИ обвинить некую «проукраинскую группу» в подрыве газопроводов «Северный поток» не выдерживают никакой критики. Он подчеркнул, что подобную акцию могли осуществить только опытные подразделения специального назначения, которые есть у США и Великобритании.

Патрушев также указал, что подрыв «Северных потоков» не принес никакой выгоды Киеву. Наоборот, теракт может осложнить отношения Украины с Германией, которая была как раз главным бенефициаром газопроводов в Европе.

В свою очередь автор расследования о терактах на газопроводах американский журналист Сеймур Херш назвал действия США полным безумием. Публицист уверен, что за взрывом «Северных потоков» стоят американские спецслужбы и Белый дом.

Ранее 5-tv.ru рассказал о новом витке противостояния журналиста Херша и госаппарата США.